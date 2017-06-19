В июне 2017 года при проведении внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, занимающегося разведением сельскохозяйственной птицы (гуси, утки) в Лопатинском районе Пензенской области, государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ.

Глава КФХ допустил нарушение в части заготовки (закупа) комбикорма для кормления птицы в количестве 750 кг, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и благополучие места выхода товара, что является нарушением ст.13 Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-1 «О ветеринарии» и Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 03.04.2006 года №103.

По факту выявленного нарушения глава КФХ привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 рублей.