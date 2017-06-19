Не нарушай!

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Сегодня в Пензе
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В мае текущего года специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выезжали на пост ДПС г.Пенза, 644 км ФАД «УРАЛ», в связи с задержанием автотранспортного средства под управлением физического лица, перевозившего 1000 голов сельскохозяйственной птицы (куры). Во время проверки документов на живой груз специалистами Россельхознадзора было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перевозимый груз, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных. Было установлено, что место происхождения и выхода птицы – с.Чемодановка Пензенской области. На перевозчика был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. После рассмотрения материалов дела назначено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 3000 рублей. В целях пресечения подобных нарушений с нарушителем была проведена разъяснительная беседа.
В мае текущего года специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выезжали на пост ДПС г.Пенза, 644 км ФАД «УРАЛ», в связи с задержанием автотранспортного средства под управлением физического лица, перевозившего 1000 голов сельскохозяйственной птицы (куры).
Во время проверки документов на живой груз специалистами Россельхознадзора было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перевозимый груз, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных. Было установлено, что место происхождения и выхода птицы – с.Чемодановка Пензенской области.
На перевозчика был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. После рассмотрения материалов дела назначено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 3000 рублей. В целях пресечения подобных нарушений с нарушителем была проведена разъяснительная беседа.
Новость: Марина Колдаева 19 июня 2017
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