КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ

Зачем зарабатывать, если можно просто прийти и взять. Видимо, так думал недальновидный мужчина, который незаметно присваивал с прилавков торгового центра продукты и бытовую химию. В результате сотрудники магазина не досчитались товара на три с половиной тысячи рублей и обратились в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции №2 была установлена причастность к совершению данного преступления 30-летнего жителя г. Пензы, ранее неоднократно судимого за совершение аналогичных преступлений», – сообщил старший дознаватель отдела дознания ОП №2 УМВД России г. Пензе Владимир Клишин.

Под видом обычного покупателя злоумышленник проносил украденный товар мимо кассы. Полицейские установили, что мужчина таким образом смог отовариться сразу в нескольких магазинах.

«Среди похищенного данным гражданином в основном были продукты питания и бытовая химия. Задержанный продавал товары на одном из рынков в Пензе», – уточнил Владимир Клишин.

В отношении жителя Пензы возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.