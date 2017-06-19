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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 19 июня 2017
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Есть спасение о пожара
Сегодня в Пензе
 

В связи с усложнившейся пожароопасной обстановкой на территории муниципальных образований Пензенского района Пензенской области,  начальником  30 пожарно-спасательной части  ФПС ФГКУ «6 отряд ФПС по Пензенской области» Александром Писаревым совместно c главой администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района О.А. Кручиновой, проведен сход населения в  с. Ермолаевка, на котором  присутствовало 25 жителей.

 Жителям разъяснены требования норм пожарной безопасности, рекомендовано не производить несанкционированный отжиг сухой травы на территории муниципального образования, а также рассказаны меры административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в период особого противопожарного режима. 

Новость: Марина Колдаева 19 июня 2017
2017-06-19
За прошедшую неделю жителям многоквартирных домов г. Пензы возвращены денежные средства на сумму 1 363,4 тыс.руб
 Госжилстройтехинспекцией Пензенской области продолжается проверка исполнения предписаний, выданных в адрес управляющих компаний
 
2017-06-19
В Башмаковском бизнес-инкубаторе проходит выставка
 Цветы от Дектевой Елены Анатольевны
 
2017-06-19
Эко-стиль»
 В пришкольном лагере «Солнышко» при МБОУ СОШ №1 им.К.Г. Мохова р.п. Башмаково состоялся показ моды
 
2017-06-19
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПА
В УМВД наградили победителей Всероссийского конкурса
 
2017-06-19
Задали вопрос в режиме видеоконференцсвязи
 Встрече выпускников ведомственных вузов МВД России с членами Общественного совета при МВД России.
 
2017-06-19
Юбилей колледжа
95-летие отметил первый Пензенский колледж
 
2017-06-19
Сотрудничество Пензы и Китая укрепляется
Иван Белозерцев провёл очередные переговоры с представителями КНР
 
2017-06-19
Есть спасение о пожара
 Профилактические рейды продолжаются
 
2017-06-19
КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ
Мужчина воровал в магазине продукты
 
2017-06-19
Не нарушай!
  За перевозку птицы без ветеринарных сопроводительных документов перевозчик наказан штрафом
 
2017-06-19
Купил корма - заплатил штраф
 Нарушение ветеринарного законодательства в крестьянско-фермерском хозяйстве в Лопатинском районе Пензенской области
 
2017-06-19
Зверь-оборотень в заповеднике «Приволжская лесостепь»
Случайная находка удивила знатоков дикой природы
 
2017-06-19
Пшеница с амброзией трехраздельной направлена на дополнительную подработку для очистки
 Внеплановая выездная проверка Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
 
2017-06-19
В Пензе продолжается конкурс профмастерства среди сотрудников полиции
Очередное испытание прошли представители ППС и психологи
 
2017-06-19
Как бороться с бактериальным ожогом плодовых культур
 Россельхознадзор по Республике Мордовия и Пензенской области разъясняет
 

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