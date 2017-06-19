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Есть спасение о пожара
Сегодня в Пензе
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В связи с усложнившейся пожароопасной обстановкой на территории муниципальных образований Пензенского района Пензенской области, начальником 30 пожарно-спасательной части ФПС ФГКУ «6 отряд ФПС по Пензенской области» Александром Писаревым совместно c главой администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района О.А. Кручиновой, проведен сход населения в с. Ермолаевка, на котором присутствовало 25 жителей. Жителям разъяснены требования норм пожарной безопасности, рекомендовано не производить несанкционированный отжиг сухой травы на территории муниципального образования, а также рассказаны меры административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в период особого противопожарного режима.
В связи с усложнившейся пожароопасной обстановкой на территории муниципальных образований Пензенского района Пензенской области, начальником 30 пожарно-спасательной части ФПС ФГКУ «6 отряд ФПС по Пензенской области» Александром Писаревым совместно c главой администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района О.А. Кручиновой, проведен сход населения в с. Ермолаевка, на котором присутствовало 25 жителей.
Жителям разъяснены требования норм пожарной безопасности, рекомендовано не производить несанкционированный отжиг сухой травы на территории муниципального образования, а также рассказаны меры административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в период особого противопожарного режима.
Новость: Марина Колдаева 19 июня 2017
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