Есть спасение о пожара

В связи с усложнившейся пожароопасной обстановкой на территории муниципальных образований Пензенского района Пензенской области, начальником 30 пожарно-спасательной части ФПС ФГКУ «6 отряд ФПС по Пензенской области» Александром Писаревым совместно c главой администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района О.А. Кручиновой, проведен сход населения в с. Ермолаевка, на котором присутствовало 25 жителей.

Жителям разъяснены требования норм пожарной безопасности, рекомендовано не производить несанкционированный отжиг сухой травы на территории муниципального образования, а также рассказаны меры административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в период особого противопожарного режима.