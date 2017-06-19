Сотрудничество Пензы и Китая укрепляется

Деловые встречи представителей региональной власти с китайскими бизнесменами стали проходить всё чаще. Только на прошлой неделе пензенская делегация во главе с Губернатором принимала участие во втором заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы». И вот, спустя пару дней, китайские партнёры уже сами посетили Пензу.

«Рад приветствовать вас на пензенской земле! Наша делегация во исполнение поручений Президента России о налаживании экономических и культурных связей с Китаем посетила вашу республику. Мы провели несколько встреч с представителями местного бизнеса и ещё раз убедились, что китайские коллеги открыты для сотрудничества», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор рассказал об уже действующих проектах, которые Пенза реализует совместно с китайским бизнесом, и пригласил гостей к такому же тесному сотрудничеству. Прежде всего — в сельскохозяйственной отрасли.

«Как Губернатор я буду очень рад, если китайский инвестор придёт на пензенскую землю, вложит средства и будет развивать производство. Например, выращивать и перерабатывать зерно», — отметил Иван Белозерцев.

Также Губернатор предложил коллегам активнее развивать такое направление совместной деятельности, как обмен студентами.