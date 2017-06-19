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Юбилей колледжа
Сегодня в Пензе
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Одно из самых старейших пензенских учебных заведений отметил свой 95-летний юбилей. «Пензенский колледж транспортных технологий» ведёт свою историю с 1922 года. За годы работ учебное учреждение изменялось, развивалось, но неизменным оставалось только одно выпускающиеся квалифицированные специалисты.
«Появилось оно при пензенских мастерских. Была нужда в квалифицированных кадрах для работы на железнодорожном транспорте»,- рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ПКТТ, Елена Аношина.
В 2016 году колледж присоединил к себе отделение транспорта и дорожного хозяйства. На данный момент он является ведущим заведением по подготовке специалистов для транспортной инфраструктуры пензенской области.
«Среди выпускающихся специальностей есть такие как: проводники пассажирских вагонов, машинисты локомотива, автомеханики, эксплуатация электрооборудования и автоматики, пожарная безопасность и многие другие»,- перечислила Елена Аношина
Поздравить старейшее учебное заведение пришло много гостей. На сцене ДК железнодорожников им. Ф.Э. Дзержинского наградили лучших студентов и преподавателей. Также во дворце культуры вспоминали самых выдающихся студентов выпустившихся из этого колледжа.
«В 22 году образовалась школа ученичества первый выпуск в 24 году. Сегодня я хотел бы сказать о людях, которые являются «золотым фондом» нашего образовательного учреждения»,- поделился директор Пензенского колледжа транспортных технологий, Дмитрий Танасов.
Продолжилось торжественное мероприятие праздничным концертом.
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