Задали вопрос в режиме видеоконференцсвязи

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие во встрече выпускников ведомственных вузов с членами Общественного совета при МВД России.

Мероприятие проходило в Московском университете МВД России имени Владимира Яковлевича Кикотя. Кроме данного университета курсанты из 15 образовательных организаций Министерства смогли в режиме видеоконференцсвязи задать вопросы и обсудить интересующие их темы с главой ведомства и членами Общественного совета.

Новость: Марина Колдаева 19 июня 2017