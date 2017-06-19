ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПА

Похож на папу, так говорят победительницы Всероссийского конкурса про своего Дядю Стёпу. Поделки юных кузнечанок высоко оценила конкурсная комиссия. В торжественной обстановке заслуженные дипломы Министерства внутренних дел и подарки близнецам-победителям вручили в региональном Управлении МВД.

«Мы с сестрой сделали эту куклу для папы, чтобы ему было приятно, потому что он бывает дома редко», – сказала одна из девочек.

Традиционный творческий конкурс в этом году посвятили 300-летию российской полиции, которое будет отмечаться в 2018 году. В финале регионы предстали свои лучшие детские работы. За участие решили наградить всех без исключения.

«Нам очень приятно наградить сегодня особо одарённых участников. Может быть, пройдет 10-25 лет, и вы придете сюда в другом статусе, будете работать в органах, следить за правопорядком и дисциплиной», – сказал председатель Общественного совета при УМВД Глеб Синцов.

Участникам вручили подарки под громкие аплодисменты и пожелали дальнейших успехов в творчестве.