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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПА
Сегодня в Пензе
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Похож на папу, так говорят победительницы Всероссийского конкурса про своего Дядю Стёпу. Поделки юных кузнечанок высоко оценила конкурсная комиссия. В торжественной обстановке заслуженные дипломы Министерства внутренних дел и подарки близнецам-победителям вручили в региональном Управлении МВД.
«Мы с сестрой сделали эту куклу для папы, чтобы ему было приятно, потому что он бывает дома редко», – сказала одна из девочек.
Традиционный творческий конкурс в этом году посвятили 300-летию российской полиции, которое будет отмечаться в 2018 году. В финале регионы предстали свои лучшие детские работы. За участие решили наградить всех без исключения.
«Нам очень приятно наградить сегодня особо одарённых участников. Может быть, пройдет 10-25 лет, и вы придете сюда в другом статусе, будете работать в органах, следить за правопорядком и дисциплиной», – сказал председатель Общественного совета при УМВД Глеб Синцов.
Участникам вручили подарки под громкие аплодисменты и пожелали дальнейших успехов в творчестве.
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