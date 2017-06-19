Эко-стиль»

36 представителей четырех отрядов пришкольного лагеря «Солнышко» представили оригинальные наряды в стиле hand-made в рамках тематического мероприятия под лозунгом «Соберем мусор - очистим планету!» Это событие, запланированное в рамках Года экологии в России, имело целью обратить внимание молодежи на проблемы экологии и поиск их решений, одним из которых является возможность новой жизни старых вещей.

Под комментарий вожатых ребята дефилировали в костюмах с интересными названиями «Черная роза» - изготовленном из черных мешков для мусора, «Облачко» - выполненном из надутых пакетов, «Елочка» - из старых газет, и другое. Наряды были декорированы вышедшими из употребления компьютерными дисками, разноцветным серпантином, блестками и фольгой.

По результатам мероприятия все участники были награждены за креативность, артистизм и оригинальность задумок.