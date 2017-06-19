|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Эко-стиль»
Сегодня в Пензе
|
36 представителей четырех отрядов пришкольного лагеря «Солнышко» представили оригинальные наряды в стиле hand-made в рамках тематического мероприятия под лозунгом «Соберем мусор - очистим планету!» Это событие, запланированное в рамках Года экологии в России, имело целью обратить внимание молодежи на проблемы экологии и поиск их решений, одним из которых является возможность новой жизни старых вещей. Под комментарий вожатых ребята дефилировали в костюмах с интересными названиями «Черная роза» - изготовленном из черных мешков для мусора, «Облачко» - выполненном из надутых пакетов, «Елочка» - из старых газет, и другое. Наряды были декорированы вышедшими из употребления компьютерными дисками, разноцветным серпантином, блестками и фольгой. По результатам мероприятия все участники были награждены за креативность, артистизм и оригинальность задумок.
36 представителей четырех отрядов пришкольного лагеря «Солнышко» представили оригинальные наряды в стиле hand-made в рамках тематического мероприятия под лозунгом «Соберем мусор - очистим планету!» Это событие, запланированное в рамках Года экологии в России, имело целью обратить внимание молодежи на проблемы экологии и поиск их решений, одним из которых является возможность новой жизни старых вещей.
Под комментарий вожатых ребята дефилировали в костюмах с интересными названиями «Черная роза» - изготовленном из черных мешков для мусора, «Облачко» - выполненном из надутых пакетов, «Елочка» - из старых газет, и другое. Наряды были декорированы вышедшими из употребления компьютерными дисками, разноцветным серпантином, блестками и фольгой.
По результатам мероприятия все участники были награждены за креативность, артистизм и оригинальность задумок.
Новость: Марина Колдаева 19 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru