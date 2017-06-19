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В Башмаковском бизнес-инкубаторе проходит выставка
Сегодня в Пензе
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В Башмаковском бизнес-инкубаторе проходит выставка работ Дектевой Елены Анатольевны. На выставке представлены поделки ручной работы, выполненные из бисера: цветы, деревья, букеты. Все работы отличаются своей оригинальностью, яркостью, неповторимостью. Выставка продлится до 26 июня 2017г.
В Башмаковском бизнес-инкубаторе проходит выставка работ Дектевой Елены Анатольевны. На выставке представлены поделки ручной работы, выполненные из бисера: цветы, деревья, букеты. Все работы отличаются своей оригинальностью, яркостью, неповторимостью. Выставка продлится до 26 июня 2017г.
Новость: Марина Колдаева 19 июня 2017
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