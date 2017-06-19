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За прошедшую неделю жителям многоквартирных домов г. Пензы возвращены денежные средства на сумму 1 363,4 тыс.руб
Сегодня в Пензе
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По предписаниям Госжилстройтехинспекции Пензенской области произведены перерасчеты: - в части начисления платы за жилищную услугу (одностороннее повышение платы на коэффициент инфляции) жителям 8 многоквартирных домов: г.Пенза, ул. Ладожская, 95; ул. Толстого, 1; ул. Клары Цеткин 11, 23, 67; ул. Рахманинова, 25; ул. Бородина, 1; ул. Пролетарская, 10 на сумму 1 254,2 тыс.руб.; - в части начисления платы за коммунальный ресурс по электроэнергии, потребленный при содержании общего имущества, жителям многоквартирного дома: г.Пенза, ул. Ладожская, 83 на сумму 62,3 тыс.руб.; - в части начисления платы за жилищную услугу, исключив дополнительные расходы по ремонту общего имущества, без решения общего собрания собственников жителям многоквартирного дома: г.Пенза, ул.Попова, 8А на сумму 46,9 тыс.руб. Госжилстройтехинспекцией Пензенской области продолжается проверка исполнения предписаний, выданных в адрес управляющих компаний и находящихся на контроле.
По предписаниям Госжилстройтехинспекции Пензенской области произведены перерасчеты:
- в части начисления платы за жилищную услугу (одностороннее повышение платы на коэффициент инфляции) жителям 8 многоквартирных домов: г.Пенза, ул. Ладожская, 95; ул. Толстого, 1; ул. Клары Цеткин 11, 23, 67; ул. Рахманинова, 25; ул. Бородина, 1; ул. Пролетарская, 10 на сумму 1 254,2 тыс.руб.;
- в части начисления платы за коммунальный ресурс по электроэнергии, потребленный при содержании общего имущества, жителям многоквартирного дома: г.Пенза, ул. Ладожская, 83 на сумму 62,3 тыс.руб.;
- в части начисления платы за жилищную услугу, исключив дополнительные расходы по ремонту общего имущества, без решения общего собрания собственников жителям многоквартирного дома: г.Пенза, ул.Попова, 8А на сумму 46,9 тыс.руб.
Госжилстройтехинспекцией Пензенской области продолжается проверка исполнения предписаний, выданных в адрес управляющих компаний и находящихся на контроле.
Новость: Департамент СМИ 19 июня 2017
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