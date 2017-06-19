|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
О выполнении предприятием г.Пензы ранее выданного предписания
Сегодня в Пензе
|
Государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в июне 2017 года была проведена проверка в отношении АО «Научно-производственное предприятие «Рубин», г.Пенза, по исполнению ранее выданного предписания об устранении нарушения. В ходе проверки установлено, что предписание выполнено в кратчайшие сроки в полном объеме, а именно: вся животноводческая продукция, поступающая в столовую предприятия, закупается по ветеринарным сопроводительным документам установленного законом образца.
Государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в июне 2017 года была проведена проверка в отношении АО «Научно-производственное предприятие «Рубин», г.Пенза, по исполнению ранее выданного предписания об устранении нарушения.
В ходе проверки установлено, что предписание выполнено в кратчайшие сроки в полном объеме, а именно: вся животноводческая продукция, поступающая в столовую предприятия, закупается по ветеринарным сопроводительным документам установленного законом образца.
Новость: Марина Колдаева 20 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru