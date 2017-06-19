О выполнении предприятием г.Пензы ранее выданного предписания

Государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в июне 2017 года была проведена проверка в отношении АО «Научно-производственное предприятие «Рубин», г.Пенза, по исполнению ранее выданного предписания об устранении нарушения.

В ходе проверки установлено, что предписание выполнено в кратчайшие сроки в полном объеме, а именно: вся животноводческая продукция, поступающая в столовую предприятия, закупается по ветеринарным сопроводительным документам установленного законом образца.