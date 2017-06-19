Штраф за забывчивость

В Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило карантинное донесение о выдаче карантинного сертификата. Из документов следовало, что в адрес СПК «Нива» Белинского района Пензенской области из Саратовской области были отправлены семена пшеницы мягкой для посева в количестве 10 тонн. Получатель о доставке подкарантинной продукции к месту назначения не уведомил федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений.

На основании поступившей информации, сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области в отношении СПК «Нива» было проведено административное расследование, в ходе которого установлено, что в нарушение статьи 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений» данный кооператив в установленный законом срок не уведомил Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.

По факту нарушения законодательства в области карантина растений в отношении юридического и должностного лиц возбуждены административные дела по статье 10.3 КоАП РФ, назначены наказания в виде штрафа.

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области напоминает о том, что граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты обязаны немедленно извещать федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции.