«Правительство РФ надеется на Пензенскую область»

Состояние агропромышленного комплекса региона в ходе встречи в правительстве обсудили прибывший в Пензу Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и Губернатор Пензенской области. Иван Белозерцев поблагодарил Главу Министерства за визит на Пензенскую землю, рассказал о показателях в сфере сельского хозяйства и предложил ознакомиться с реализацией в губернии государственной поддержки.

«В прошлом году по ряду показателей мы заняли лидирующее положение в ПФО. Урожайность зерновых составила 30,2 ц. с гектара. На прошлой неделе, когда я возглавляю нашу делегацию, в Белоруссии рассказал об этом президенту, он очень удивился», – заметил Иван Александрович.

Глава исполнительной власти Сурского края поблагодарил за оказанную государством поддержку, без субсидирования инвестиционных проектов невозможно было бы так активно развиваться. Министр сельского хозяйства заметил, что рад успехам региона, хорошие показатели заметно выделяют его на фоне других субъектов.

«АПК Пензенской области показал серьезный рост в вопросах импортозамещения, растениеводстве и животноводстве. Ваши показатели говорят о том, что в регионе создана очень серьезная база. Поэтому Правительство РФ возлагает большие надежды на Пензенскую область», – сказал Александр Ткачев.

В рамках деловой поездки Министра запланировано посещение ряда крупных агропромышленных объектов региона.