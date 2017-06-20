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Финишная прямая
Сегодня в Пензе
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В 52-й школе контрольно-пропускной режим для избранных. С помощью металлодетектора на входе тщательно досматривают выпускников, которым предстоит написать Единый государственный экзамен.
«Сегодня на нашем пункте проходит два экзамена. Географию выбрали сдавать 5 человек, информатику – 11 человек», – рассказала руководитель пункта проведения ЕГЭ №155 Ирина Орлашова.
То, что желающих проверить свои знания не так много, объяснить вполне просто. Для выпускников школ стартовали резервные дни, когда ЕГЭ могут сдать все, у кого не получилось это сделать в основной период. Экзамен принимают также со всей строгостью, никаких поблажек.
«В штабе работает сайт наблюдателей, мы в режиме онлайн можем посмотреть, как проходит экзамен в каждой аудитории», – заметила Ирина Орлашова.
Резервный период сдачи Единого государственного экзамена в этом году продлится до 29 июня.
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