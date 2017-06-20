Финишная прямая

В 52-й школе контрольно-пропускной режим для избранных. С помощью металлодетектора на входе тщательно досматривают выпускников, которым предстоит написать Единый государственный экзамен.

«Сегодня на нашем пункте проходит два экзамена. Географию выбрали сдавать 5 человек, информатику – 11 человек», – рассказала руководитель пункта проведения ЕГЭ №155 Ирина Орлашова.

То, что желающих проверить свои знания не так много, объяснить вполне просто. Для выпускников школ стартовали резервные дни, когда ЕГЭ могут сдать все, у кого не получилось это сделать в основной период. Экзамен принимают также со всей строгостью, никаких поблажек.

«В штабе работает сайт наблюдателей, мы в режиме онлайн можем посмотреть, как проходит экзамен в каждой аудитории», – заметила Ирина Орлашова.

Резервный период сдачи Единого государственного экзамена в этом году продлится до 29 июня.