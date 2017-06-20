Представители регионального Правительства, Министерства культуры и драматического театра встречают легенду! Народный артист СССР, кумир миллионов кинозрителей и любимец театральной публики, актёр Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, Василий Лановой, приехал в Пензу.

«В Пензе я бывал ни один раз и ни два, а много... Приезжал на премьеры фильмов, с актёрскими бригадами, поэтому ваш город знаю», — признался Василий Семёнович журналистом, встречавшим его в аэропорту.

На этот раз Лановой привёз в Пензу концертную программу в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк». Народный артист — Председатель её Попечительского совета.

«Движение это за три года разрослось невиданно! В «Бессмертном полку» участвуют не только жители Москвы и других российских городов, но русичи, проживающие в Австралии, Америке, Канаде, Германии. Все они выходят 9 мая с портретами своих близких», — подчеркнул Василий Лановой.

В благодарность молодому поколению россиян за эту память о героях Великой Отечественной войны Василий Семёнович подготовил концертную программу, которая так и называется — «Спасибо за память, потомки!». В программе концерта — стихи и песни советских авторов, а также воспоминания самого артиста о тех тяжёлых и одновременно героических годах.

Программа «Спасибо за память, потомки!» была подготовлена 4 года назад. За это время Василий Лановой посетил с ней более пятидесяти городов России.