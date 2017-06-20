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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 20 июня 2017
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ПОСЯГНУЛ НА СВЯТЫНЮ
Сегодня в Пензе
 
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Колокол, который вернули полицейские, в апреле был украден с малой звонницы Спасского кафедрального собора. Злоумышленник смог выручить за него в антикварном магазине 4 с половиной тысячи рублей. Для пензенских же прихожан он бесценен.

«Во время православной седмицы, когда все верующие прославляют воскресшего Христа, у нас произошло ужасное событие – украли один из колоколов малой звонницы. В течение месяца мы переживали найдем или нет, а сегодня его наконец нам вернули», – рассказал ключарь Спасского кафедрального собора Максим Зорин.

Местонахождение похищенного 7-килограммового колокола оперативники установили уже на следующий день после кражи. За добычу подозреваемый благополучно выручил несколько тысяч. Установить его личность удалось во время отработки ранее судимых граждан, проживающих поблизости.

«В ходе данной работы была получена информация о том, что один из представителей названной категории граждан причастен к совершению данного преступления. Подозреваемый был задержан», – сообщил заместитель начальника ОП №1 УМВД Росси по г. Пензе Александр Малафеев.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Новость: Елена Кандрина 20 июня 2017
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