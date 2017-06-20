Общепит, торговля и бытовое обслуживание

На 44 % выше положенного норматива в Пензе организована обеспеченность населения стационарными объектами торговли. Об этом сообщила Начальник городского Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства, Ольга Жовтяк, на заседании профильной комиссии Пензенской Думы: «Норматив стационарных торговых объектов — 1474, а у нас фактически — 2119. Единственный норматив, который у нас не достигнут — это количество киосков с печатной продукцией».

Превышение норматива — хорошо это или плохо? Депутаты поинтересовались: а довольны ли сами жители изобилием магазинов?

«К нам поступили около 800 обращений, среди которых есть жалобы жителей на неблагополучное соседство с магазинами. Например, когда на первых этажах несколько магазинов, реализующих алкоголь. Если эти объекты работают в рамках законодательство, пытаемся объяснить сторонам все права. Если же они незаконны, то принимаем необходимые меры по пресечению их деятельности», — отметила Ольга Жовтяк.

Особое беспокойство у городской власти вызывают объекты торговли несанкционированной. На сегодняшний день таковых в Пензе зафиксировано более ста.

«Число их увеличивается, но мы регулярно отслеживаем ситуацию», — пояснила Ольга Валерьевна.

Что касается пресечения незаконного оборота алкогольной продукции, то в начале года на территории Пензы было проверено 93 объекта потребительского рынка. В результате выявлено 28 правонарушений, составлено 14 протоколов, изъято 107 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.