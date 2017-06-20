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В период благоприятных погодных условий ремонтировать и строить надо активнее, - губернатор
Сегодня в Пензе
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Иван Белозерцев поручил принять меры по усилению интенсивности проведения всех видов строительных работ в регионе. «Один из главных вопросов – это капитальный ремонт автомобильных дорог. Ещё раз хочу подчеркнуть, что выполнение работ дорожными организациями в Пензенской области должно быть завершено в соответствии с графиками, в установленные сроки и соблюдением надлежащего уровня качества», - поставил задачу Иван Белозерцев.
Иван Белозерцев поручил принять меры по усилению интенсивности проведения всех видов строительных работ в регионе.
«Один из главных вопросов – это капитальный ремонт автомобильных дорог. Ещё раз хочу подчеркнуть, что выполнение работ дорожными организациями в Пензенской области должно быть завершено в соответствии с графиками, в установленные сроки и соблюдением надлежащего уровня качества», - поставил задачу Иван Белозерцев.
Новость: Валера Марков 20 июня 2017
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