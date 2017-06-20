Иван Белозерцев поручил принять меры по усилению интенсивности проведения всех видов строительных работ в регионе. «Один из главных вопросов – это капитальный ремонт автомобильных дорог. Ещё раз хочу подчеркнуть, что выполнение работ дорожными организациями в Пензенской области должно быть завершено в соответствии с графиками, в установленные сроки и соблюдением надлежащего уровня качества», - поставил задачу Иван Белозерцев.

Он распорядился детально проанализировать вопросы, поступившие на Прямую линию Президента РФ, доложить о мерах, принимаемых по решению аналогичных проблем в пензенском регионе. Кроме того, губернатор дал поручение начать подготовку его Прямой линии с жителями Пензенской области, которую намечено провести до конца лета текущего года.

Новость: Валера Марков 20 июня 2017