Не на море, а на работу

Одни планируют отправиться летом к морю, другие об отпуске пока даже не мечтают. В ближайших планах у таких людей – устроиться на работу. Незаменимый помощник в поиске рабочего места – городской центр занятости населения.

«Являясь постоянной площадкой для взаимодействия работодателей и соискателей, мы провели 22 ярмарки с начала года и планируем дальнейшее проведение подобных мероприятий», – рассказала начальник отдела маркетинга и связи с предприятиями Центра занятости населения г. Пензы Юлия Захарова.

Оставить свою заявку на поиск подходящего места по профессии можно в банке данных. Но самый действенный способ – с глазу на глаз переговорить обо всём с работодателем, обсудить условия труда и возможный заработок.

«Сегодня для участия в ярмарке мы пригласили 5 работодателей различных сфер деятельности, которые представили порядка 500 вакансий по разным специальностям со средней заработной платой 20 тыс. рублей», – сказала Юлия Захарова.

Поучаствовать в ярмарке вакансий приглашают предприятия всех форм собственности.