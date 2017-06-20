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Не на море, а на работу
Сегодня в Пензе
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Одни планируют отправиться летом к морю, другие об отпуске пока даже не мечтают. В ближайших планах у таких людей – устроиться на работу. Незаменимый помощник в поиске рабочего места – городской центр занятости населения.
«Являясь постоянной площадкой для взаимодействия работодателей и соискателей, мы провели 22 ярмарки с начала года и планируем дальнейшее проведение подобных мероприятий», – рассказала начальник отдела маркетинга и связи с предприятиями Центра занятости населения г. Пензы Юлия Захарова.
Оставить свою заявку на поиск подходящего места по профессии можно в банке данных. Но самый действенный способ – с глазу на глаз переговорить обо всём с работодателем, обсудить условия труда и возможный заработок.
«Сегодня для участия в ярмарке мы пригласили 5 работодателей различных сфер деятельности, которые представили порядка 500 вакансий по разным специальностям со средней заработной платой 20 тыс. рублей», – сказала Юлия Захарова.
Поучаствовать в ярмарке вакансий приглашают предприятия всех форм собственности.
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