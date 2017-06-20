Размер имеет значение

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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 20 июня 2017
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Сегодня в Пензе
 
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Этот круг – не заколдованный, но почти волшебный. Благодаря современным технологиям молочный комплекс в селе Аршиновка Нижнеломовского района выдает 110 тонн продукции ежесуточно. 30 литров молока - от каждой буренки! В два раза больше, чем в среднем по России и не хуже, чем у лучших западных коллег. Компания «Русмолко» признана ведущей в стране среди себе подобных. Но останавливаться на достигнутом руководство предприятия не собирается. Сейчас здесь завершают реализацию проекта по расширению производственных площадей на 1200 стойломест. Сами не плошают, но и на поддержку рассчитывают.

Генеральный директор «УК «Русмолко», Суманта Кумар Де, отметил: «В первую очередь Правительство нам может помочь в снижении ставок по кредитам. А во-вторых, - это, конечно, субсидии на капитальное строительство. И я надеюсь, что в долгосрочной перспективе такого рода субсидии даже не потребуются для поддержки индустрии».

Министр сельского хозяйства России, Александр Ткачёв, вклад пензенских аграриев в обеспечение продовольственной безопасности страны оценивает высоко. Затраченные из государственной казны средства обещают не только окупиться, но и принести прибыль.

«Безусловно, уровень поддержки в 18-м году в проекте бюджета сохранится. Мы на это рассчитываем. И те темпы роста – 4% и более – мы тоже хотели бы сохранить. А может быть, даже и приумножить. Я думаю, в этом заинтересованы все – и Правительство Российской Федерации, и сами сельхозпроизводители, потому что наша продукция востребована на рынке», - подчеркнул Министр.

Пример тому – еще один бесспорный лидер в своём сегменте на отечественном рынке. Компания «Дамате» на самом большом в России комплексе по производству мяса индейки планирует расширить действующие мощности до 110-и тысяч тонн в год.

Александр Ткачёв отметил: «Никогда Россия не была так близка к выполнению продовольственной программы в полном понимании этого слова. Потому что мы всегда были зависимы от импортных поставок. И просидели на этой игле не один десяток лет. А сейчас совершенно справедливо стоит вопрос о создании специализированных селекционно-генетических семеноводческих центров. И вопрос науки, новых технологий, инноваций как никогда актуален. Потому что мы продолжаем здесь зависеть от импортных поставок, особенно инкубационных яиц.

Задача Федерального центра в сегодняшних условиях – оказать необходимую помощь, регионов – оправдать доверие. По словам Губернатора Ивана Белозерцева, в этом вопросе Пенза и Москва находят взаимопонимание: «Дополнительно на реализацию этого проекта на Пензенскую область было выделено 850 миллионов рублей. Если бы не было этой поддержки, вряд ли инвестор смог так активно приступить к строительству нового завода и новых площадок».

Со своей стороны Александр Ткачёв отметил, что наш регион большой бизнес выбрал не случайно: местные власти смогли создать благоприятный инвестиционный климат для развития передовых производств.

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