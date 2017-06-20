|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Бассейн — хоть и не озеро, но опасность для детей представляет!
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Водоёмы бывают разные, но даже, казалось бы, безобидный бассейн таит в себе опасность. Чтобы купание было в радость и не привело к трагедии, нужно соблюдать правила, о которых воспитанникам пришкольных лагерей рассказали сотрудники регионального Управления МЧС.
«На территории Пензенской области проходит месячник по безопасности на водных объектах в летний период. В его рамках проводятся занятия в образовательных учреждениях и лагерях по правилам поведения на воде, а также занятия по обучению плаванию. Хочется обратиться и к родителям, чтобы они не оставляли детей без присмотра вблизи у водных объектов», — отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области, Марат Мурсяев.
Такие встречи с детьми пензенские спасатели проводят во всех пришкольных лагерях.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru