Водоёмы бывают разные, но даже, казалось бы, безобидный бассейн таит в себе опасность. Чтобы купание было в радость и не привело к трагедии, нужно соблюдать правила, о которых воспитанникам пришкольных лагерей рассказали сотрудники регионального Управления МЧС.

«На территории Пензенской области проходит месячник по безопасности на водных объектах в летний период. В его рамках проводятся занятия в образовательных учреждениях и лагерях по правилам поведения на воде, а также занятия по обучению плаванию. Хочется обратиться и к родителям, чтобы они не оставляли детей без присмотра вблизи у водных объектов», — отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области, Марат Мурсяев.

Такие встречи с детьми пензенские спасатели проводят во всех пришкольных лагерях.