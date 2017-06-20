Губернатор подверг критике работу по благоустройству городов и поселков области Глава субъекта федерации призвал целенаправленно заниматься наведением порядка на территории региона. Особое внимание Иван Белозерцев поручил уделить состоянию придорожных лесополос и посадок вдоль автотрасс, пригородным территориям. «Необходимо регулярно проводить санитарную очистку леса. Убирайте мусор, проводите покос травы, наводите порядок. Это въезды в Пензу, визитная карточка города», – сказал губернатор. Глава региона также распорядился усилить контрольно-надзорную деятельность в этой сфере и взаимодействовать с собственниками и арендаторами земель.

Новость: Валера Марков 20 июня 2017