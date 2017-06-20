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Драмкружок, кружок по фото…
Сегодня в Пензе
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Пензенские эксперты ОНФ подвели итоги мониторинга доступности дополнительного образования школьников. Всего в опросе приняли участие более 100 родителей, большинство из которых проживают в городе. Три четверти родителей, у которых один ребенок, подтвердили, что их дети посещают кружки, секции, развивающие занятия, модельные клубы, технопарки. А вот многодетных семей, в которых все дети получают дополнительное образование, не набралось и 40%. По данным опроса, бесплатные кружки в основном являются пришкольными, а также в домах творчества. Оценка этих кружков в материальном плане и разнообразии программ и направлений подготовки была в среднем на 3 балла, однако педагогический состав был оценен более высоко, на 4-5 баллов. В числе наиболее популярных бесплатных кружков и секций родители внесли: танцы, туристический клуб, моделирование и театральное мастерство. За платные кружки родители изыскивали из семейного бюджета от 200 до 7 тыс. руб. в месяц.
Пензенские эксперты ОНФ подвели итоги мониторинга доступности дополнительного образования школьников.
Всего в опросе приняли участие более 100 родителей, большинство из которых проживают в городе. Три четверти родителей, у которых один ребенок, подтвердили, что их дети посещают кружки, секции, развивающие занятия, модельные клубы, технопарки. А вот многодетных семей, в которых все дети получают дополнительное образование, не набралось и 40%.
По данным опроса, бесплатные кружки в основном являются пришкольными, а также в домах творчества. Оценка этих кружков в материальном плане и разнообразии программ и направлений подготовки была в среднем на 3 балла, однако педагогический состав был оценен более высоко, на 4-5 баллов.
В числе наиболее популярных бесплатных кружков и секций родители внесли: танцы, туристический клуб, моделирование и театральное мастерство.
За платные кружки родители изыскивали из семейного бюджета от 200 до 7 тыс. руб. в месяц.
Новость: Валера Марков 20 июня 2017
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