Драмкружок, кружок по фото…

Пензенские эксперты ОНФ подвели итоги мониторинга доступности дополнительного образования школьников.

Всего в опросе приняли участие более 100 родителей, большинство из которых проживают в городе. Три четверти родителей, у которых один ребенок, подтвердили, что их дети посещают кружки, секции, развивающие занятия, модельные клубы, технопарки. А вот многодетных семей, в которых все дети получают дополнительное образование, не набралось и 40%.

По данным опроса, бесплатные кружки в основном являются пришкольными, а также в домах творчества. Оценка этих кружков в материальном плане и разнообразии программ и направлений подготовки была в среднем на 3 балла, однако педагогический состав был оценен более высоко, на 4-5 баллов.

В числе наиболее популярных бесплатных кружков и секций родители внесли: танцы, туристический клуб, моделирование и театральное мастерство.

За платные кружки родители изыскивали из семейного бюджета от 200 до 7 тыс. руб. в месяц.