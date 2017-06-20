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Военнослужащие разыграли путевку на китайский этап конкурса в рамках Армейских международных игр-2017
Сегодня в Пензе
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Команда Пензенского артиллерийского инженерного института одержала победу на Всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник». Наши курсанты получили право представить Вооруженные силы России на одноимённом этапе конкурса в рамках Армейских международных игр-2017, который в этом году впервые пройдет за пределами Российской Федерации – на территории Китайской Народной Республики с 29 июля по 12 августа. Второе и третье места заняли команды Воздушно-десантных войск и Восточного военного округа, соответственно. Соревнования проходили в течение недели в пять этапов. В нём принимали участие по одной лучшей команде из каждого военного округа, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Пензенского артиллерийского инженерного института, а также впервые команда Росгвардии. Все команды-участницы Всеармейского этапа ранее становились победителями своих окружных и армейских этапов соревнований.
Команда Пензенского артиллерийского инженерного института одержала победу на Всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник».
Наши курсанты получили право представить Вооруженные силы России на одноимённом этапе конкурса в рамках Армейских международных игр-2017, который в этом году впервые пройдет за пределами Российской Федерации – на территории Китайской Народной Республики с 29 июля по 12 августа. Второе и третье места заняли команды Воздушно-десантных войск и Восточного военного округа, соответственно.
Соревнования проходили в течение недели в пять этапов. В нём принимали участие по одной лучшей команде из каждого военного округа, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Пензенского артиллерийского инженерного института, а также впервые команда Росгвардии. Все команды-участницы Всеармейского этапа ранее становились победителями своих окружных и армейских этапов соревнований.
Новость: Валера Марков 20 июня 2017
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