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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 20 июня 2017
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Школьники Городищенского района познакомились с профессией лесничего
Сегодня в Пензе
 

В рамках года экологии школьники Городищенского района познакомились с профессией лесничего.

В мероприятии приняли участие 40 отдыхающих пришкольного летнего лагеря. Ребятам рассказали о том, где и как можно получить профессию лесничий, об условиях труда, о том, какую работу выполняют лесничие и инженеры лесного хозяйства. Кроме этого воспитанники пришкольного летнего лагеря узнали, как следует вести себя в лесу, какие правила нужно соблюдать, чтобы лес не погиб от пожара. Экскурсию для школьников провели работники Чаадаевского лесничества.

 

Новость: Валера Марков 20 июня 2017
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