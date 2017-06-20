|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Школьники Городищенского района познакомились с профессией лесничего
Сегодня в Пензе
|
В рамках года экологии школьники Городищенского района познакомились с профессией лесничего. В мероприятии приняли участие 40 отдыхающих пришкольного летнего лагеря. Ребятам рассказали о том, где и как можно получить профессию лесничий, об условиях труда, о том, какую работу выполняют лесничие и инженеры лесного хозяйства. Кроме этого воспитанники пришкольного летнего лагеря узнали, как следует вести себя в лесу, какие правила нужно соблюдать, чтобы лес не погиб от пожара. Экскурсию для школьников провели работники Чаадаевского лесничества.
В рамках года экологии школьники Городищенского района познакомились с профессией лесничего.
В мероприятии приняли участие 40 отдыхающих пришкольного летнего лагеря. Ребятам рассказали о том, где и как можно получить профессию лесничий, об условиях труда, о том, какую работу выполняют лесничие и инженеры лесного хозяйства. Кроме этого воспитанники пришкольного летнего лагеря узнали, как следует вести себя в лесу, какие правила нужно соблюдать, чтобы лес не погиб от пожара. Экскурсию для школьников провели работники Чаадаевского лесничества.
Новость: Валера Марков 20 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru