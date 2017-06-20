В рамках года экологии школьники Городищенского района познакомились с профессией лесничего. В мероприятии приняли участие 40 отдыхающих пришкольного летнего лагеря. Ребятам рассказали о том, где и как можно получить профессию лесничий, об условиях труда, о том, какую работу выполняют лесничие и инженеры лесного хозяйства. Кроме этого воспитанники пришкольного летнего лагеря узнали, как следует вести себя в лесу, какие правила нужно соблюдать, чтобы лес не погиб от пожара. Экскурсию для школьников провели работники Чаадаевского лесничества.

Новость: Валера Марков 20 июня 2017