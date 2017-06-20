Виктор Кувайцев: «Дом на Ударной, 35 должен быть расселен»

Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил провести разъяснительные беседы с жильцами, проживающими в подъездах №4,5,6 дома №35 по улице Ударной, убеждая их переехать в маневренный фонд.

- К сожалению, нам пришлось почти полгода после первого обрушения убеждать жильцов 1-го,2-го и 3-го подъездов переехать в маневренный фонд, чтобы начать в здании восстановительные работы. Время было упущено. Первый блок дома сейчас находится под угрозой полного разрушения. И хотя в подъездах №4, 5, 6 – такой угрозы нет, следует расселить весь дом полностью. Это даст нам возможность реально оценить состояние конструкций и принять адекватное решение непосредственно по зданию. А также уточнить списки нуждающихся в новом жилье, - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Собственникам и квартирантам вручены уведомления, в которых сообщается о необходимости освобождения занимаемых помещений в связи с аварийным состоянием дома, а также о возможности переезда в муниципальный маневренный фонд.