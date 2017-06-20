Выездное совещание по вопросу технического состояния Бакунинского моста губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел на объекте.

Ознакомившись с существующей проектной документацией по реконструкции мостового сооружения, Иван Белозерцев поручил внести корректировки в проектное решение и приступить к работам до конца года.

– Бакунинский мост – одна из важных транспортных артерий, которая связывает развивающийся район ГПЗ-24 с центром города, безусловно, сооружение нуждается в реконструкции, что позволит увеличить его пропускную способность, – отметил Виктор Кувайцев.

Губернатор также оценил ход работ по реконструкции набережной реки Суры.