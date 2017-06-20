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Виктор Кувайцев:«Бакунинский мост – одна из важных транспортных артерий»
Сегодня в Пензе
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Выездное совещание по вопросу технического состояния Бакунинского моста губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел на объекте. Ознакомившись с существующей проектной документацией по реконструкции мостового сооружения, Иван Белозерцев поручил внести корректировки в проектное решение и приступить к работам до конца года. – Бакунинский мост – одна из важных транспортных артерий, которая связывает развивающийся район ГПЗ-24 с центром города, безусловно, сооружение нуждается в реконструкции, что позволит увеличить его пропускную способность, – отметил Виктор Кувайцев. Губернатор также оценил ход работ по реконструкции набережной реки Суры.
Выездное совещание по вопросу технического состояния Бакунинского моста губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел на объекте.
Ознакомившись с существующей проектной документацией по реконструкции мостового сооружения, Иван Белозерцев поручил внести корректировки в проектное решение и приступить к работам до конца года.
– Бакунинский мост – одна из важных транспортных артерий, которая связывает развивающийся район ГПЗ-24 с центром города, безусловно, сооружение нуждается в реконструкции, что позволит увеличить его пропускную способность, – отметил Виктор Кувайцев.
Губернатор также оценил ход работ по реконструкции набережной реки Суры.
Новость: Валера Марков 21 июня 2017
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