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Юрий Ильин провел приём граждан
Сегодня в Пензе
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Заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин провел личный прием граждан. Было рассмотрено шесть обращений, два из которых были коллективными. Вопросы, с которыми пришли жители Пензы, касались постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, признании дома аварийным, организации автостоянки, ремонта дорожного полотна, переселения из ветхого аварийного фонда. Так, жители с улицы Мереняшева просят оказать помощь в проведении централизованной системы канализации. Заместитель главы администрации пояснил порядок действий, при которых это станет возможным.
Заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин провел личный прием граждан. Было рассмотрено шесть обращений, два из которых были коллективными.
Вопросы, с которыми пришли жители Пензы, касались постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, признании дома аварийным, организации автостоянки, ремонта дорожного полотна, переселения из ветхого аварийного фонда.
Так, жители с улицы Мереняшева просят оказать помощь в проведении централизованной системы канализации. Заместитель главы администрации пояснил порядок действий, при которых это станет возможным.
Новость: Валера Марков 21 июня 2017
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