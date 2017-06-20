Юрий Ильин провел приём граждан

Заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин провел личный прием граждан. Было рассмотрено шесть обращений, два из которых были коллективными.

Вопросы, с которыми пришли жители Пензы, касались постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, признании дома аварийным, организации автостоянки, ремонта дорожного полотна, переселения из ветхого аварийного фонда.

Так, жители с улицы Мереняшева просят оказать помощь в проведении централизованной системы канализации. Заместитель главы администрации пояснил порядок действий, при которых это станет возможным.