Добро пожаловать, абитуриенты!

Пензенские абитуриенты готовятся к осаде приемных комиссий. Основной наплыв желающих подать документы на поступление в ВУЗ ожидают после того, как школьники получал аттестаты. Пока же в приемной комиссии можно встретить выпускников прошлых лет и тех, кто намерен обзавестись вторым высшим образованием.

«Наша задача – проинформировать абитуриентов и их родителей, сориентировать их в выборе будущей специальности», – рассказал доцент кафедры «Социология и управление персоналом» Александр Седлецкий.

Порядок приема документов в главном университете региона с прошлого года практически не изменился. За исключением особых условий для инвалидов – теперь люди с ограниченными возможностями смогут выбирать специальности, невзирая на рекомендации своего лечащего врача.

«Инвалиды раньше выбирали специальность по рекомендации врача, на сегодняшний день эта норма отменена. У них есть особая льгота для поступления в ВУЗ», – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ПГУ Виталий Соловьев.

Что касается бюджетных мест, в этом году в университете их почти полторы тысячи. 850 их них доступны по программам бакалавриата и 329 по программам специалитета.

По вопросам поступления в Пензенском государственном университете работает горячая линия. Абитуриенты и их родители могут получить необходимую консультацию по телефону 8 (8412) 36-84-00.