|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Добро пожаловать, абитуриенты!
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Пензенские абитуриенты готовятся к осаде приемных комиссий. Основной наплыв желающих подать документы на поступление в ВУЗ ожидают после того, как школьники получал аттестаты. Пока же в приемной комиссии можно встретить выпускников прошлых лет и тех, кто намерен обзавестись вторым высшим образованием.
«Наша задача – проинформировать абитуриентов и их родителей, сориентировать их в выборе будущей специальности», – рассказал доцент кафедры «Социология и управление персоналом» Александр Седлецкий.
Порядок приема документов в главном университете региона с прошлого года практически не изменился. За исключением особых условий для инвалидов – теперь люди с ограниченными возможностями смогут выбирать специальности, невзирая на рекомендации своего лечащего врача.
«Инвалиды раньше выбирали специальность по рекомендации врача, на сегодняшний день эта норма отменена. У них есть особая льгота для поступления в ВУЗ», – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ПГУ Виталий Соловьев.
Что касается бюджетных мест, в этом году в университете их почти полторы тысячи. 850 их них доступны по программам бакалавриата и 329 по программам специалитета.
По вопросам поступления в Пензенском государственном университете работает горячая линия. Абитуриенты и их родители могут получить необходимую консультацию по телефону 8 (8412) 36-84-00.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru