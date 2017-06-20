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В Пензенской области зарегистрировано 1300 наркозависимых
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600 тысяч — в России, 1300 — в Пензенской области. Таковы данные официальной статистики по зарегистрированным наркозависимым гражданам. Их озвучил Губернатор Иван Белозерцев в ходе очередного заседания антинаркотической комиссии: «Вместе с тем статистика даёт и другие показатели. Наблюдается тенденция к снижению количества лиц с первичной заболеваемостью, пусть и небольшому. За 5 месяцев 2017 года — 54 человека, а за тот же период 2016-ого — 58. Лица, которые поставлены впервые на профилактический учёт, — 179 человек, в прошлом году — 222».
При этом показатели смертности населения от наркотического отравления не снижаются, а, наоборот, растут. Если в прошлом году за первые 5 месяцев был зарегистрирован 1 летальный случай, то в 2017-ом таковых уже 5.
«Госпитализированных лиц — 83 человека, из них 2 — несовершеннолетних. В прошлом году таковых было 72 человека, 18 из которых — несовершеннолетних», — отметил Губернатор.
По неофициальным данным все показатели увеличиваются многократно. Несмотря на всю масштабную профилактическую работу, накрозависимость — по-прежнему проблема нерешённая.
«Конечно, это большая беда! И мы постоянно возвращаемся к этой теме, потому что она нас очень беспокоит. Это влияет и на самочувствие людей, и на их жизнь. Это подрывает экономические и социальные основы государства», — подчеркнул Иван Белозерцев.
Губернатор призвал коллег из профильных министерств и ведомств продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни среди населения, чтобы как можно меньше граждан захотели впервые попробовать наркотик.
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