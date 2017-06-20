В зоне отдыха затона реки Старая Сура организован спасательный пост

В зоне отдыха затона р.Старая Сура, в районе ГПЗ-24 организована работа спасательного поста. Оказать помощь готовы 8 сотрудников Муниципальной пожарной части «Управления по делам ГОЧС г.Пензы». В настоящее время они проходят обучение по программе «Ведение спасательных работ на воде и оказание первой помощи пострадавшим». Главная задача — предотвращение несчастных случаев на воде.

Также спасатели будут вести профилактическую работу

с отдыхающими. Особое внимание будет уделяться горожанам с маленькими детьми и детям самостоятельно убывшим на водные объекты без присмотра взрослых.



Новость: Валера Марков 21 июня 2017