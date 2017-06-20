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В зоне отдыха затона реки Старая Сура организован спасательный пост
Сегодня в Пензе
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В зоне отдыха затона р.Старая Сура, в районе ГПЗ-24 организована работа спасательного поста. Оказать помощь готовы 8 сотрудников Муниципальной пожарной части «Управления по делам ГОЧС г.Пензы». В настоящее время они проходят обучение по программе «Ведение спасательных работ на воде и оказание первой помощи пострадавшим». Главная задача — предотвращение несчастных случаев на воде.
В зоне отдыха затона р.Старая Сура, в районе ГПЗ-24 организована работа спасательного поста. Оказать помощь готовы 8 сотрудников Муниципальной пожарной части «Управления по делам ГОЧС г.Пензы».
В настоящее время они проходят обучение по программе «Ведение спасательных работ на воде и оказание первой помощи пострадавшим». Главная задача — предотвращение несчастных случаев на воде.
Новость: Валера Марков 21 июня 2017
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