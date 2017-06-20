Лучших выпускников пригласили на бал

Красная лента и лучший наряд в своей жизни. Выпускников-медалистов собрали на Юбилейной площади города, чтобы поздравить с успешным окончанием школы. Право быть приглашенными на Губернский бал они заслужили своей отличной учебой.

«На улице немного прохладно, на душе тепло. Тепло от того, что сегодня торжественное событие – у каждого из вас, ребята, у ваших родителей, у ваших учителей и у нас вместе с вами. Приятно находиться среди лучшей молодежи Пензенской области», – заметил Губернатор Иван Белозерцев.

О своих победах на олимпиадах, региональных и всероссийских, выпускники пензенских школ говорят без лишнего хвастовства. За всё, что им удалось добиться, они признательны своим учителям.

«Я чувствую гордость за свою школы, радость и благодарность учителям за то, что я стала медалисткой», – сказала одна из участниц бала.

После слов поздравления в свой адрес вчерашние школьники прошли праздничным парадом по площади и закружились в танце.

Свой выпускной вальс в этом году станцуют более 700 отличников. Именно столько их выпустилось по всей Пензенской области. В киноконцертом зале «Пенза» слова благодарности за воспитание достойных детей прозвучали для всех родителей, с ответным словом со сцены выступили и виновники торжества.

«За каждым медалистом стоит его учитель, тот, кто заметил ученика и помог ему развиваться. Именно поэтому я считаю, что самая главная движущая сила всего школьного образования – это учитель», – сказал выпускник.

Еще один подарок в этот день для ребят стал абсолютной неожиданностью. С музыкальным поздравлением для них выступил известный коллектив «Бурито».