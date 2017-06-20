|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Лучших выпускников пригласили на бал
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Красная лента и лучший наряд в своей жизни. Выпускников-медалистов собрали на Юбилейной площади города, чтобы поздравить с успешным окончанием школы. Право быть приглашенными на Губернский бал они заслужили своей отличной учебой.
«На улице немного прохладно, на душе тепло. Тепло от того, что сегодня торжественное событие – у каждого из вас, ребята, у ваших родителей, у ваших учителей и у нас вместе с вами. Приятно находиться среди лучшей молодежи Пензенской области», – заметил Губернатор Иван Белозерцев.
О своих победах на олимпиадах, региональных и всероссийских, выпускники пензенских школ говорят без лишнего хвастовства. За всё, что им удалось добиться, они признательны своим учителям.
«Я чувствую гордость за свою школы, радость и благодарность учителям за то, что я стала медалисткой», – сказала одна из участниц бала.
После слов поздравления в свой адрес вчерашние школьники прошли праздничным парадом по площади и закружились в танце.
Свой выпускной вальс в этом году станцуют более 700 отличников. Именно столько их выпустилось по всей Пензенской области. В киноконцертом зале «Пенза» слова благодарности за воспитание достойных детей прозвучали для всех родителей, с ответным словом со сцены выступили и виновники торжества.
«За каждым медалистом стоит его учитель, тот, кто заметил ученика и помог ему развиваться. Именно поэтому я считаю, что самая главная движущая сила всего школьного образования – это учитель», – сказал выпускник.
Еще один подарок в этот день для ребят стал абсолютной неожиданностью. С музыкальным поздравлением для них выступил известный коллектив «Бурито».
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru