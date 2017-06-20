Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 21 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Пензенские аграрии отсеялись!
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Пензенские аграрии отсеялись! Подводя итоги посевной кампании, Министр сельского хозяйства, Андрей Бурлаков, особо подчеркнул, неосвоенных земель в регионе остаётся всё меньше: «По предварительным данным, общий сев с учётом озимых культур произведён на площади 1 миллион 375 тысяч гектаров. Планы мы выполнили в полном объёме. Ввели дополнительно 31 тысячу гектаров, и вышли на самые большие посевные площади за последние 15 лет».

Структуру посевов формировали исключительно по потребностям, изучив внутренний и внешний спрос.

«С учётом развития животноводства мы существенно увеличили посевы кукурузы на зерно — 50 тысяч гектаров, что на 25% больше, чем в прошлом году. Больше посеяли и таких коммерческих культур, как подсолнечник, гречиха, нут, чечевица и соя. Последняя особенно востребована птицеводами. И если раньше наша территория не считалась подходящей для выращивания сои, то сейчас появились новые сорта, и мы планируем получить хороший урожай», — пояснил Андрей Бурлаков.

Высоких показателей ожидают и от сбора традиционных культур. Зерна намерены получить не менее двух миллионов трёхсот тысяч тонн, сахарной свёклы — два миллиона, более четырёхсот шестидесяти тысяч тонн — картофеля, и почти сто восемьдесят тысяч тонн — овощей.

«Конечно, погода нам преподносит сюрпризы, — отметил Андрей Вячеславович. — Были похолодания, и нам пришлось пересаживать около 12-ти тысяч гектаров. Но это не критичная цифра для общего объёма засеянных площадей».

Пессимистичных прогнозов аграрии не делают. Отставание в росте яровых незначительное — на 10-14 дней. А потому Пензенская область вполне сможет повторить успех прошлого года.

Новость: Екатерина Сорокина 21 июня 2017
2017-06-21
Там, где добро...
Михаил Бабич и Максим Топилин в ходе визита в Пензу посетили ряд социальных объектов
 
2017-06-21
ДТП НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА
Водитель «Газели» сбил троих пешеходов
 
2017-06-21
ХОЧУ АЙФОН
Мужчина обманным путем завладел телефоном подруги
 
2017-06-21
Да будет свет
 Установка линий уличного освещения в р.п. Башмаково
 
2017-06-21
Допризывная молодёжь
Сборная Пензы едет на спартакиаду молодёжи допризывного возраста в Краснодар
 
2017-06-21
Ремонт городских дорог — в самом разгаре!
Участок на улице Московской сдадут до конца недели
 
2017-06-21
Пензенские аграрии отсеялись!
В Министерстве сельского хозяйства подводят итоги посевной кампании
 
2017-06-21
Лучших выпускников пригласили на бал
Медалисты станцевали вальс на Юбилейной площади
 
2017-06-21
В зоне отдыха затона реки Старая Сура организован спасательный пост
 Безопасность населения
 
2017-06-21
В Пензенской области зарегистрировано 1300 наркозависимых
Губернатор провёл очередное заседание антинаркотической комиссии
 
2017-06-21
Добро пожаловать, абитуриенты!
В ПГУ начала работу приемная комиссия
 
2017-06-21
Юрий Ильин провел приём граждан
 Жилищно-коммунальное хозяйство
 
2017-06-21
Виктор Кувайцев:«Бакунинский мост – одна из важных транспортных артерий»
 Градостроительство и архитектура
 
2017-06-21
Виктор Кувайцев: «Дом на Ударной, 35 должен быть расселен»
 Жилищная политика
 
2017-06-20
Школьники Городищенского района познакомились с профессией лесничего
 Выбор профессии
 

Новости партнеров
 
На сайте: 28ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru