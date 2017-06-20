Пензенские аграрии отсеялись! Подводя итоги посевной кампании, Министр сельского хозяйства, Андрей Бурлаков, особо подчеркнул, неосвоенных земель в регионе остаётся всё меньше: «По предварительным данным, общий сев с учётом озимых культур произведён на площади 1 миллион 375 тысяч гектаров. Планы мы выполнили в полном объёме. Ввели дополнительно 31 тысячу гектаров, и вышли на самые большие посевные площади за последние 15 лет».

Структуру посевов формировали исключительно по потребностям, изучив внутренний и внешний спрос.

«С учётом развития животноводства мы существенно увеличили посевы кукурузы на зерно — 50 тысяч гектаров, что на 25% больше, чем в прошлом году. Больше посеяли и таких коммерческих культур, как подсолнечник, гречиха, нут, чечевица и соя. Последняя особенно востребована птицеводами. И если раньше наша территория не считалась подходящей для выращивания сои, то сейчас появились новые сорта, и мы планируем получить хороший урожай», — пояснил Андрей Бурлаков.

Высоких показателей ожидают и от сбора традиционных культур. Зерна намерены получить не менее двух миллионов трёхсот тысяч тонн, сахарной свёклы — два миллиона, более четырёхсот шестидесяти тысяч тонн — картофеля, и почти сто восемьдесят тысяч тонн — овощей.

«Конечно, погода нам преподносит сюрпризы, — отметил Андрей Вячеславович. — Были похолодания, и нам пришлось пересаживать около 12-ти тысяч гектаров. Но это не критичная цифра для общего объёма засеянных площадей».

Пессимистичных прогнозов аграрии не делают. Отставание в росте яровых незначительное — на 10-14 дней. А потому Пензенская область вполне сможет повторить успех прошлого года.