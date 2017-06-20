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Ремонт городских дорог — в самом разгаре!
Сегодня в Пензе
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Ремонт городских дорог — в самом разгаре! Одна из рабочих бригад уже заканчивает укладку нового полотна на улице Московской.
«Это участок от ул. Бакунина до ул. Железнодорожной. Работы начаты 16 июня, и до конца недели должны доложить вторую полосу. В работе применяется щебёночно-мастичный материал, так как здесь — достаточно интенсивное движение», — пояснил инженер отдела дорожно-мостового хозяйства Департамента ЖКХ г. Пензы, Павел Разумов.
В настоящее время рабочие производят укладку верхнего слоя. Всего на участке трудятся две бригады. Специалисты Департамента ЖКХ осуществляют контроль за качеством работы.
«Всё идёт по плану. Если есть какие-то замечания, то они быстро устраняются», — уточнил Павел Разумов.
Общая площадь участка — 7,9 тысяч квадратных метров.
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