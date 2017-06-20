Допризывная молодёжь

Уже несколько лет подряд команда из Пензы принимает участие в соревнованиях допризывной молодёжи. В этом году участники поедут в Краснодар, где с 25 июня по 2 июля будет проходить спартакиада. В связи с этим Министр физической культуры и спорта Пензенской области встретился с участниками учебно-тренировочных сборов.

«Подготовка к соревнованию даёт хорошие результаты. Мы уверены, что и Вы в том числе, в этом году будите претендовать на самые высокие места. Самое главное сами в это верьте»,-сказал Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Для того, чтобы сформировать команду из лучших, проводятся отборочные этапы. Сначала все участники представляют свои города и районы области, а уже потом проводится отдельные соревнования в сборную.

«И вот уже много лет мы создали такую систему, когда прежде всего проводим свою областную, в которой Вы участвуйте за свои районы, города и там мы собираем лучших и сильнейших»,-прокомментировал Григорий Кабельский.

Если же ребята займут призовое место в спартакиаде допризывной молодёжи, Григорий Ефимович пообещал, что они смогут пойти служить в те военные войска, которые захотят.

«Если у Вас есть цель пойти служить в ряды российской армии, то вместе с работниками военкомата мы готовы помочь Вам пойти в те рода войск, в которых Вы хотите служить. Я Вам в этом гарантирую 100% помочь»,-сказал Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Помимо этого, Министр физической культуры и спорта пообещал, что если ребята привезут призовое место, на Родине их будут встречать, как спортсменов, которые возвращаются с престижных олимпиад.