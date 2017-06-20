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Да будет свет
Сегодня в Пензе
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По областной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы на участке автодороги Н.Ломов, Пачелма-Башмаково-Поим, проходящей по р.п. Башмаково (протяженностью 3,8 км) будет установлено 138 фонарей (7,173 млн.руб.).
По областной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы на участке автодороги Н.Ломов, Пачелма-Башмаково-Поим, проходящей по р.п. Башмаково (протяженностью 3,8 км) будет установлено 138 фонарей (7,173 млн.руб.).
Новость: Марина Колдаева 21 июня 2017
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