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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 21 июня 2017
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Да будет свет
Сегодня в Пензе
 

По областной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы на участке автодороги Н.Ломов, Пачелма-Башмаково-Поим, проходящей по р.п. Башмаково (протяженностью 3,8 км) будет установлено 138 фонарей (7,173 млн.руб.).

Новость: Марина Колдаева 21 июня 2017
2017-06-21
Там, где добро...
Михаил Бабич и Максим Топилин в ходе визита в Пензу посетили ряд социальных объектов
 
2017-06-21
ДТП НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА
Водитель «Газели» сбил троих пешеходов
 
2017-06-21
ХОЧУ АЙФОН
Мужчина обманным путем завладел телефоном подруги
 
2017-06-21
Да будет свет
 Установка линий уличного освещения в р.п. Башмаково
 
2017-06-21
Допризывная молодёжь
Сборная Пензы едет на спартакиаду молодёжи допризывного возраста в Краснодар
 
2017-06-21
Ремонт городских дорог — в самом разгаре!
Участок на улице Московской сдадут до конца недели
 
2017-06-21
Пензенские аграрии отсеялись!
В Министерстве сельского хозяйства подводят итоги посевной кампании
 
2017-06-21
Лучших выпускников пригласили на бал
Медалисты станцевали вальс на Юбилейной площади
 
2017-06-21
В зоне отдыха затона реки Старая Сура организован спасательный пост
 Безопасность населения
 
2017-06-21
В Пензенской области зарегистрировано 1300 наркозависимых
Губернатор провёл очередное заседание антинаркотической комиссии
 
2017-06-21
Добро пожаловать, абитуриенты!
В ПГУ начала работу приемная комиссия
 
2017-06-21
Юрий Ильин провел приём граждан
 Жилищно-коммунальное хозяйство
 
2017-06-21
Виктор Кувайцев:«Бакунинский мост – одна из важных транспортных артерий»
 Градостроительство и архитектура
 
2017-06-21
Виктор Кувайцев: «Дом на Ударной, 35 должен быть расселен»
 Жилищная политика
 
2017-06-20
Школьники Городищенского района познакомились с профессией лесничего
 Выбор профессии
 

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