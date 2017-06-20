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ХОЧУ АЙФОН
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Айфоны на дороге не валяются. А если и валяются, то не целыми пачками. Мужчина позавидовал своей подруге, которая случайно обрела дорогой телефон. Предложил выкупить у нее находку, но получил отказ.
«Я поехал к знакомой, она мне показала телефон и сказала, что нашла его на остановке. Мне захотелось получить этот телефон, и я предложил купить его. Но мне отказали», – рассказал подозреваемый.
Заполучить приглянувшийся гаджет мужчина решил путем обмана. Тогда же у него созрел план позвонить новой хозяйке айфона от лица бывшего владельца и попросить ее вернуть дорогую вещь. Девушка поверила и согласись возвратить то, что ей изначально не принадлежало.
«Потерпевшая, действуя по указанию звонившего лица, пришла к одному из торговых центров, расположенных на территории Октябрьского района, где передала данный телефон неизвестной женщине, которой, как она предполагала, является его законным владельцем», – сообщил начальник отдела №3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
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