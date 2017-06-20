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ДТП НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА
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В результате ДТП на улице Гагарина пострадали сразу три человека. Происшествие произошло неподалеку от торгового центра, наезд на пешеходов совершил водитель автомобиля ГАЗ.
«21 июня в 10 часов 35 минут на улице Гагарина водитель автомобиля ГАЗ – мужчина 1998 года рождения – допустил наезд на пешеходов. Пострадали женщина 1949 года рождения, женщина 1942 года рождения и девочка 2002 года рождения», – сообщила старший инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.
Все пострадавшие с телесными повреждениями были госпитализированы с места ДТП. По данному факту проводится проверка.
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