В результате ДТП на улице Гагарина пострадали сразу три человека. Происшествие произошло неподалеку от торгового центра, наезд на пешеходов совершил водитель автомобиля ГАЗ.

«21 июня в 10 часов 35 минут на улице Гагарина водитель автомобиля ГАЗ – мужчина 1998 года рождения – допустил наезд на пешеходов. Пострадали женщина 1949 года рождения, женщина 1942 года рождения и девочка 2002 года рождения», – сообщила старший инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Все пострадавшие с телесными повреждениями были госпитализированы с места ДТП. По данному факту проводится проверка.