Там, где добро...

Этот дом по статусу – казенный, а по сути – вполне уютный и по-семейному добрый. В отделениях Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних ежегодно поправляют здоровье без малого полторы тысячи ребятишек. Не случайно первым пунктом в программе рабочего визита на пензенскую землю Полномочного представителя Президента в ПФО, Михаила Бабича, и Министра труда и соцзащиты России, Максима Топилина, стало село Кичкилейка.

Специально к встрече гостей здесь не готовились. Прерывать занятия и процедуры ради пышной встречи не стали. В кабинетах, спортзале, специальных восстановительных, учебных и лечебных комнатах работа с детьми шла своим чередом. Но главную тему обсудить успели. На базе учреждения планируется реализовать проект под названием «Межрегиональный центр реабилитации несовершеннолетних». Тогда здесь смогут получать помощь малыши и подростки с аутизмом, тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата, откроется отделение «Мать и дитя» и водолечебница.

Все это – дело недалекого будущего. А вот другая идея воплотилась, наконец, в жизнь. Созданный по инициативе Марии Львовой-Беловой активный пансион для инвалидов «Дом Вероники» принимает своих первых жителей.

Полномочный представитель Президента России в ПФО, Михаил Бабич, отметил: «Не поддержать эту идею было невозможно. И сегодня мы открываем не просто дом. Это – завершенная система работы с людьми, с детьми. Когда после окончания интерната появляются совершенно новые возможности: есть возможность получить образование, профессию, работу и есть возможность получить свой дом. Сегодня этот дом всего на десять человек. Но он задуман таким образом, что сюда смогут приезжать ребята не только из Пензенской области, но и со всей страны».

И не просто жить в своем замкнутом мире, но и принимать активное участие во всех областях культурной, общественной, политической и профессиональной сфер. Для людей с ограниченными возможностями – это очень важно, особо отметил Максим Топилин: «Как мне кажется, цель всех действий, которые мы производим вместе, как раз и заключается в том, чтобы сделать эти возможности неограниченными. Эти рамки должны быть сняты, должны быть сняты «отношенческие» барьеры. Когда почти десять лет назад мы придумывали программу «Доступная среда», даже не предполагали, какой пласт проблем, какой пласт возможностей, – как государственных, так и с привлечением частных организаций – вообще, можно в стране поднять».

И если на старте проекта актуальными были, в основном, вопросы выплаты пенсий и пособий, то теперь налицо активное общение власти, нуждающихся в помощи и тех, кто может оказать реальную поддержку.

«Мы все в течение года объединились вокруг этого проекта. И на душе – светло и радостно. Солнца нет, а на душе – тепло, потому что сделали хорошее дело, реализовали хороший проект. У меня нет сомнения, что он будет наполнен хорошей работой, хорошим содержанием», - подчеркнул Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

Все обитатели «Дома Вероники» получат образование, в том числе профессиональное. А в перспективе – возможность проживать вне стационара самостоятельно или в приемных семьях.