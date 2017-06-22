В Пензе обсудили организацию работы по реабилитации инвалидов

Совещание округа в режиме видеоконференцсвязи состоялось в правительстве Пензенской области в рамках рабочего визита полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

Ключевой темой селектора стала организация ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Михаил Бабич сообщил, что в настоящее время в регионах округа проживает почти два с половиной миллиона человек с ограниченными возможностями здоровья, из которых более 105 тысяч - дети.

Он обратил внимание глав субъектов на то, что реабилитация должна начинаться как можно раньше и основываться на индивидуальных особенностях человека.

Серьезным шагом в данном направлении полпред Президента РФ в ПФО назвал утверждение концепции развития ранней помощи детям на срок до 2020 года. Аналогичные документы должны быть разработаны в этом году в каждом субъекте Поволжья.