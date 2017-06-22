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В Пензе обсудили организацию работы по реабилитации инвалидов
Сегодня в Пензе
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Совещание округа в режиме видеоконференцсвязи состоялось в правительстве Пензенской области в рамках рабочего визита полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Ключевой темой селектора стала организация ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа. Михаил Бабич сообщил, что в настоящее время в регионах округа проживает почти два с половиной миллиона человек с ограниченными возможностями здоровья, из которых более 105 тысяч - дети. Он обратил внимание глав субъектов на то, что реабилитация должна начинаться как можно раньше и основываться на индивидуальных особенностях человека. Серьезным шагом в данном направлении полпред Президента РФ в ПФО назвал утверждение концепции развития ранней помощи детям на срок до 2020 года. Аналогичные документы должны быть разработаны в этом году в каждом субъекте Поволжья.
Совещание округа в режиме видеоконференцсвязи состоялось в правительстве Пензенской области в рамках рабочего визита полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.
Ключевой темой селектора стала организация ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа.
Михаил Бабич сообщил, что в настоящее время в регионах округа проживает почти два с половиной миллиона человек с ограниченными возможностями здоровья, из которых более 105 тысяч - дети.
Он обратил внимание глав субъектов на то, что реабилитация должна начинаться как можно раньше и основываться на индивидуальных особенностях человека.
Серьезным шагом в данном направлении полпред Президента РФ в ПФО назвал утверждение концепции развития ранней помощи детям на срок до 2020 года. Аналогичные документы должны быть разработаны в этом году в каждом субъекте Поволжья.
Новость: Валера Марков 22 июня 2017
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