За невыполнение предписаний трое граждан в Нижнеломовском районе Пензенской области привлечены к административной ответственности

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в области соблюдения земельного законодательства РФ специалистами отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области большое внимание уделяется контролю выполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.

Так, в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных в апреле 2017 года в отношении трех граждан, являющихся собственниками земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Голицинского сельского совета Нижнеломовского района, основанием для которых явилось истечение срока исполнения физическими лицами ранее выданных предписаний, было установлено их невыполнение. В предписаниях предписывалось освободить от сорной травянистой растительности земельные участки сельскохозяйственного назначения, принадлежащие им на праве собственности, провести ряд агротехнических мероприятий, способствующих введению данных участков в севооборот. На момент проведения данных проверок вышеуказанные земельные участки оставались заросшими сорной травянистой растительностью, никаких агротехнических мероприятий, способствующих введению их в севооборот до окончания сроков предписаний, собственниками не проведено.

По результатам проверок на данных физических лиц были составлены протоколы об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы административных дел были направлены по подведомственности мировому судье судебного участка №1 Нижнеломовского района Пензенской области.

В ходе судебных разбирательств вина граждан была доказана. Решением судьи на каждого был наложен административный штраф в размере 5000 рублей, постановления вступили в законную силу.

В ходе проверок всем вышеуказанным гражданам были выданы повторные предписания с указанием сроков и методов их исполнения. Сроки исполнения взяты под контроль.