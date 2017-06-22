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Акцию, посвященную памяти павших, провели в историческом месте
Сегодня в Пензе
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У памятника «Проводы» Пензенское областное отделение Русского географического общество и партнеры провели Гражданско-патриотическую акцию «Подвиг ваш бессмертен!» в рамках Всенародной акции «Свеча памяти». Почтить память павших в этот день собрались члены Русского географического общества, студенты и школьники, жители прилегающих пятиэтажек. Организаторы приготовили концертную программу, в ходе которой Нина Голубина, Елена Юсупова, Андрей Ширшиков, Ольга Троицкая и Игорь Пантюшов исполнили песни и стихи военных лет, а также известные произведения, посвященные Великой отечественной войне. Участники акции отдали дань уважения воинам Минутой молчания, после чего зажгли свечи памяти, из которых была выложена пятиконечная звезда в память о соотечественниках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.
У памятника «Проводы» Пензенское областное отделение Русского географического общество и партнеры провели Гражданско-патриотическую акцию «Подвиг ваш бессмертен!» в рамках Всенародной акции «Свеча памяти».
Почтить память павших в этот день собрались члены Русского географического общества, студенты и школьники, жители прилегающих пятиэтажек. Организаторы приготовили концертную программу, в ходе которой Нина Голубина, Елена Юсупова, Андрей Ширшиков, Ольга Троицкая и Игорь Пантюшов исполнили песни и стихи военных лет, а также известные произведения, посвященные Великой отечественной войне.
Участники акции отдали дань уважения воинам Минутой молчания, после чего зажгли свечи памяти, из которых была выложена пятиконечная звезда в память о соотечественниках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.
Новость: Валера Марков 22 июня 2017
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