Акцию, посвященную памяти павших, провели в историческом месте

У памятника «Проводы» Пензенское областное отделение Русского географического общество и партнеры провели Гражданско-патриотическую акцию «Подвиг ваш бессмертен!» в рамках Всенародной акции «Свеча памяти».

Почтить память павших в этот день собрались члены Русского географического общества, студенты и школьники, жители прилегающих пятиэтажек. Организаторы приготовили концертную программу, в ходе которой Нина Голубина, Елена Юсупова, Андрей Ширшиков, Ольга Троицкая и Игорь Пантюшов исполнили песни и стихи военных лет, а также известные произведения, посвященные Великой отечественной войне.

Участники акции отдали дань уважения воинам Минутой молчания, после чего зажгли свечи памяти, из которых была выложена пятиконечная звезда в память о соотечественниках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.