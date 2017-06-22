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«МФЦ для бизнеса»
Сегодня в Пензе
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В ходе выезда в Кузнецкий район Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов посетил недавно открытый коворкинг-центр для предпринимателей, на базе которого действует многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг, включающий в себя специализированное окно, созданное в рамках пилотного проекта «МФЦ для бизнеса». Также здесь разместились нотариус и офис Агентства по развитию предпринимательства Кузнецкого района, оказывающего бухгалтерские и консультационные услуги для предпринимателей. «Как отмечают специалисты, предприниматели все чаще обращаются в МФЦ за услугами и консультациями. Это означает что наш проект «МФЦ для бизнеса» зарекомендовал себя в среде предпринимателей и нашел свою целевую аудиторию. Сейчас на базе «МФЦ для бизнеса» оказывается более 230 услуг направленных на предпринимателей и мы постоянно расширяем данный перечень. Считаю, что опыт Кузнецкого района по объединению на единой площадке МФЦ нескольких типов инфраструктуры направленной на поддержку бизнеса необходимо тиражировать и в других районах» - отметил Сергей Капралов по итогам визита.
В ходе выезда в Кузнецкий район Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов посетил недавно открытый коворкинг-центр для предпринимателей, на базе которого действует многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг, включающий в себя специализированное окно, созданное в рамках пилотного проекта «МФЦ для бизнеса».
Также здесь разместились нотариус и офис Агентства по развитию предпринимательства Кузнецкого района, оказывающего бухгалтерские и консультационные услуги для предпринимателей.
«Как отмечают специалисты, предприниматели все чаще обращаются в МФЦ за услугами и консультациями. Это означает что наш проект «МФЦ для бизнеса» зарекомендовал себя в среде предпринимателей и нашел свою целевую аудиторию. Сейчас на базе «МФЦ для бизнеса» оказывается более 230 услуг направленных на предпринимателей и мы постоянно расширяем данный перечень. Считаю, что опыт Кузнецкого района по объединению на единой площадке МФЦ нескольких типов инфраструктуры направленной на поддержку бизнеса необходимо тиражировать и в других районах» - отметил Сергей Капралов по итогам визита.
Новость: Марина Колдаева 22 июня 2017
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