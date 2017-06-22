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Дом на Ударной срочно расселят
Сегодня в Пензе
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По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева продолжился поквартирный обход жильцов, проживающих в подъездах №4,5,6 дома №35 по улице Ударной. Рабочая группа встретилась с 91 собственником помещений из 120. (В 24 комнатах никто не проживает) Предупреждены об аварийном состоянии дома и возможности обрушения жилого здания - 52 собственника и 15 квартирантов. Жильцам предложено в оперативном порядке освободить помещения. Всем нуждающимся предоставляется возможность переехать в муниципальный маневренный фонд. Переезд жильцов и освобождение всех помещений в доме №35 по улице Ударной планируется осуществить в ближайшие выходные дни. Для перевозки мебели и других вещей на новое место жительства будет предоставлен муниципальный транспорт. В задачу переезжающих входит выбрать помещение в муниципальном маневренном фонде и упаковать вещи.
По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева продолжился поквартирный обход жильцов, проживающих в подъездах №4,5,6 дома №35 по улице Ударной.
Рабочая группа встретилась с 91 собственником помещений из 120. (В 24 комнатах никто не проживает)
Предупреждены об аварийном состоянии дома и возможности обрушения жилого здания - 52 собственника и 15 квартирантов. Жильцам предложено в оперативном порядке освободить помещения. Всем нуждающимся предоставляется возможность переехать в муниципальный маневренный фонд.
Переезд жильцов и освобождение всех помещений в доме №35 по улице Ударной планируется осуществить в ближайшие выходные дни. Для перевозки мебели и других вещей на новое место жительства будет предоставлен муниципальный транспорт. В задачу переезжающих входит выбрать помещение в муниципальном маневренном фонде и упаковать вещи.
Новость: Валера Марков 22 июня 2017
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