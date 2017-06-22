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В Пензе обсудили вопросы государственной поддержки экспортно-ориентированных предприятий
Сегодня в Пензе
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«Системные меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий Пензенской области» - семинар с таким названием состоялся сегодня в молодежном бизнес-инкубаторе, собрав полную аудиторию слушателей. Ознакомиться с одной из самых актуальных тем пришли представители промышленных предприятий, учебных учреждений и бизнес-сообщества региона – всего более 60 слушателей. Основные цели семинара - приобретение практических навыков при экспорте товаров для увеличения эффективности работы компании, а также подготовке документов для таможенного оформления. В ходе семинара слушатели ознакомились с мерами государственной поддержки экспорта и механизмами эффективного развития бизнеса, особенностями таможенного оформления экспортных грузов, вопросами снижения административных барьеров при прохождении таможенных процедур экспортно-ориентированными предприятиями.
«Системные меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий Пензенской области» - семинар с таким названием состоялся сегодня в молодежном бизнес-инкубаторе, собрав полную аудиторию слушателей.
Ознакомиться с одной из самых актуальных тем пришли представители промышленных предприятий, учебных учреждений и бизнес-сообщества региона – всего более 60 слушателей.
Основные цели семинара - приобретение практических навыков при экспорте товаров для увеличения эффективности работы компании, а также подготовке документов для таможенного оформления.
В ходе семинара слушатели ознакомились с мерами государственной поддержки экспорта и механизмами эффективного развития бизнеса, особенностями таможенного оформления экспортных грузов, вопросами снижения административных барьеров при прохождении таможенных процедур экспортно-ориентированными предприятиями.
Новость: Валера Марков 22 июня 2017
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