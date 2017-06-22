В Пензе обсудили вопросы государственной поддержки экспортно-ориентированных предприятий

«Системные меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий Пензенской области» - семинар с таким названием состоялся сегодня в молодежном бизнес-инкубаторе, собрав полную аудиторию слушателей.

Ознакомиться с одной из самых актуальных тем пришли представители промышленных предприятий, учебных учреждений и бизнес-сообщества региона – всего более 60 слушателей.

Основные цели семинара - приобретение практических навыков при экспорте товаров для увеличения эффективности работы компании, а также подготовке документов для таможенного оформления.

В ходе семинара слушатели ознакомились с мерами государственной поддержки экспорта и механизмами эффективного развития бизнеса, особенностями таможенного оформления экспортных грузов, вопросами снижения административных барьеров при прохождении таможенных процедур экспортно-ориентированными предприятиями.