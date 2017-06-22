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Россельхознадзор с 22 июня ограничит ввоз продукции еще с двух белорусских предприятий
Сегодня в Пензе
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что в связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза Россельхознадзор с 22 июня 2017 года вводит временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции, произведенной предприятиями ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» (Браславский филиал) Республики Беларусь. В связи с этим необходимо обеспечить контроль за недопущением ввоза продукции указанных предприятий на территорию Российской Федерации. В случае поступления в Российскую Федерацию из Белоруссии продукции указанных предприятий, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме. Кроме того, в связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации в продукции ряда белорусских предприятий, Россельхознадзор обратился в адрес ветеринарной службы Республики Беларусь с просьбой ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями и изменить их статус в Реестре предприятий Республики Беларусь на «усиленный лабораторный контроль»: - ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», филиал «Скидельская птицефабрика»; - ОАО «Александрийское»; - ОАО «Молодечнинский молочный комбинат», Воложинский филиал; - ОАО «Молодечнинский молочный комбинат», Вилейский филиал; - ОАО «Ошмянский мясокомбинат».
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что в связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза Россельхознадзор с 22 июня 2017 года вводит временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции, произведенной предприятиями ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» (Браславский филиал) Республики Беларусь.
В связи с этим необходимо обеспечить контроль за недопущением ввоза продукции указанных предприятий на территорию Российской Федерации.
В случае поступления в Российскую Федерацию из Белоруссии продукции указанных предприятий, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме.
Кроме того, в связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации в продукции ряда белорусских предприятий, Россельхознадзор обратился в адрес ветеринарной службы Республики Беларусь с просьбой ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями и изменить их статус в Реестре предприятий Республики Беларусь на «усиленный лабораторный контроль»:
- ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», филиал «Скидельская птицефабрика»;
- ОАО «Александрийское»;
- ОАО «Молодечнинский молочный комбинат», Воложинский филиал;
- ОАО «Молодечнинский молочный комбинат», Вилейский филиал;
- ОАО «Ошмянский мясокомбинат».
Новость: Марина Колдаева 22 июня 2017
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