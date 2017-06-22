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В Железнодорожном районе проведены юридические консультации с жителями
Сегодня в Пензе
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На внутридворовой территории многоквартирного жилого дома № 25 на ул. Кл. Цеткин проведены бесплатные юридические консультации с жителями. В мероприятии приняли участие: муниципальные чиновники, представители Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, Социального управления города Пензы и руководители управляющих компаний.
На внутридворовой территории многоквартирного жилого дома № 25 на ул. Кл. Цеткин проведены бесплатные юридические консультации с жителями.
В мероприятии приняли участие: муниципальные чиновники, представители Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, Социального управления города Пензы и руководители управляющих компаний.
Новость: Валера Марков 22 июня 2017
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