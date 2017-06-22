В Железнодорожном районе проведены юридические консультации с жителями

На внутридворовой территории многоквартирного жилого дома № 25 на ул. Кл. Цеткин проведены бесплатные юридические консультации с жителями. В мероприятии приняли участие: муниципальные чиновники, представители Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, Социального управления города Пензы и руководители управляющих компаний.

В ходе встречи жители задали ряд вопросов, касающихся деятельности управляющих компаний, начислений платы за потребление коммунальных ресурсов, благоустройства придомовых территорий, проведения капитального ремонта многоквартирных домов и социальных выплат.

За время приема к специалистам обратились 15 человек, всем даны разъяснения по интересующим вопросам.

Новость: Валера Марков 22 июня 2017