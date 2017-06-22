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О поставках импортных индюшиных яиц в Пензенскую область в июне
Сегодня в Пензе
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На Пензенский таможенный областной пост Саратовской таможни в июне поступило 5 партий импортных индюшиных яиц. Общее количество ввезенных яиц составило 353400 штук. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области нарушений относительно качества транспортировки яиц или оформления и наличия ветеринарно-сопроводительной документации выявлено не было. После проведенных надзорных мероприятий импортные индюшиные яйца последовали для дальнейшего инкубирования в село Голицино Нижнеломовского района Пензенской области, где прошла выгрузка поступившего товара также под надзором специалистов отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области. После выгрузки автомашины, которые осуществляли транспортировку яиц, были продезинфицированы 3% раствором формалина в специально отведенном месте.
На Пензенский таможенный областной пост Саратовской таможни в июне поступило 5 партий импортных индюшиных яиц. Общее количество ввезенных яиц составило 353400 штук.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области нарушений относительно качества транспортировки яиц или оформления и наличия ветеринарно-сопроводительной документации выявлено не было.
После проведенных надзорных мероприятий импортные индюшиные яйца последовали для дальнейшего инкубирования в село Голицино Нижнеломовского района Пензенской области, где прошла выгрузка поступившего товара также под надзором специалистов отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области.
После выгрузки автомашины, которые осуществляли транспортировку яиц, были продезинфицированы 3% раствором формалина в специально отведенном месте.
Новость: Марина Колдаева 22 июня 2017
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