О поставках импортных индюшиных яиц в Пензенскую область в июне

На Пензенский таможенный областной пост Саратовской таможни в июне поступило 5 партий импортных индюшиных яиц. Общее количество ввезенных яиц составило 353400 штук.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области нарушений относительно качества транспортировки яиц или оформления и наличия ветеринарно-сопроводительной документации выявлено не было.

После проведенных надзорных мероприятий импортные индюшиные яйца последовали для дальнейшего инкубирования в село Голицино Нижнеломовского района Пензенской области, где прошла выгрузка поступившего товара также под надзором специалистов отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области.

После выгрузки автомашины, которые осуществляли транспортировку яиц, были продезинфицированы 3% раствором формалина в специально отведенном месте.