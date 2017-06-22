Жители Ленинского района обсудили дизайн-проект дворовой территории

На внутридворовой территории домов № 142,144,146 но улице Суворова состоялась плановая встреча с жителями — собственниками многоквартирных домов, по обсуждению дизайн-проекта дворовой территорий, вошедшей в проект «Формирование комфортной городской среды». Данный проект реализуется по инициативе партии "Единая Россия" в рамках государственной программы. Реализация партийного проекта предусматривает определенные сроки.

Встреча с жителями проходила в формате открытого диалога, в котором приняли участие глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина, представитель Управления ЖКХ г. Пензы, помощник депутата Пензенской городской Думы С.Ю. Лисовола, сотрудники администрации.

Инициативной группе был представлен дизайн-проект благоустройства дворовой территории, озвучена сметная стоимость выполнения работ. Жители высказали свои пожелания и сообщили о ряде проблем, связанных с дворовой территорией.

Новость: Валера Марков 22 июня 2017