|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Жители Ленинского района обсудили дизайн-проект дворовой территории
Сегодня в Пензе
|
На внутридворовой территории домов № 142,144,146 но улице Суворова состоялась плановая встреча с жителями — собственниками многоквартирных домов, по обсуждению дизайн-проекта дворовой территорий, вошедшей в проект «Формирование комфортной городской среды». Данный проект реализуется по инициативе партии "Единая Россия" в рамках государственной программы. Реализация партийного проекта предусматривает определенные сроки.
На внутридворовой территории домов № 142,144,146 но улице Суворова состоялась плановая встреча с жителями — собственниками многоквартирных домов, по обсуждению дизайн-проекта дворовой территорий, вошедшей в проект «Формирование комфортной городской среды».
Данный проект реализуется по инициативе партии "Единая Россия" в рамках государственной программы. Реализация партийного проекта предусматривает определенные сроки.
Новость: Валера Марков 22 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru